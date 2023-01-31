Новий пакет військової допомоги від США — що туди увійде

Найближчим часом у США планують оголосити про новий пакет військової допомоги для України

У Білому домі висловили сподівання, що вже скоро зможуть оголосити про додаткову безпекову допомогу для України. Що входить в новий пакет військової допомоги наразі невідомо.

Про це повідомили на сайті Білого дому.

Новий пакет військової допомоги від США

"США найближчим часом планує оголосити новий пакет військової допомоги Україні", — заступник прессекретаря Білого дому Олівія Далтон.

Також вона відмовилася коментувати вчорашню відмову президента США Джо Байдена надавати Україні винищувачі F-16, але нагадала, що її країна передає нашій державі значну кількість військової допомоги.



"Ми відправляємо артилерійські боєприпаси, бронетехніку, критичні засоби протиповітряної оборони. Ми перебуваємо у постійному контакті із приводу їхніх бойових потреб. І я очікую, що скоро буде оголошено про додаткову допомогу у сфері безпеки", — додала Далтон.

Нагадаємо, у Вашингтоні не виключають постачання "будь-яких конкретних систем озброєнь Україні". Адміністрація президента США Джо Байдена "ретельно обговорить" з союзниками можливість постачання Україні винищувачів F-16.

Влада Великої Британії у січні офіційно підтвердила, що передасть Україні роту танків Challenger 2.

Також раніше стало відомо, що Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2. Німеччина офіційно підтвердила свої наміри.

Крім того, Франція планує спрямувати в Україну перші з обіцяних бойових броньованих машин AMX-10RC — "легких колісних танків" — уже на початку лютого.