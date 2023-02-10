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Посла росії у Кишиневі викликали до МЗС через проліт ракети рф над Молдовою

10 лютого 2023 13:41
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
Посла росії у Кишиневі викликали до МЗС через проліт ракети рф над Молдовою
Ракету зафіксували під час російського обстрілу України
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

Посла росії в Кишиневі Олега Васнєцова викликали до МЗС Молдові. Йому хочуть заявити про протест у зв'язку з прольотом російської ракети під час обстрілу України через повітряний простір Молдови.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова.

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Деталі

"Глава дипломатії Республіки Молдова Ніку Попеску розпорядився терміново викликати до МЗС посла російської федерації в Кишиневі Олега Васнєцова, щоб вказати російській стороні на неприйнятне порушення нашого повітряного простору шляхом польоту російської ракети над суверенною територією Республіки Молдова", — йдеться у повідомленні.

У Міністерстві додали, що російська сторона продовжує загарбницьку війну проти України, а ракетні удари по сусідній державі "безпосередньо та негативно впливають на громадян нашої країни".

"Закликаємо російську федерацію припинити військову агресію проти сусідньої країни, яка спричиняє численні людські жертви та матеріальні руйнування", — додали в Міністерстві.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти завдали масованого ракетного удару по території України. Вибухи пролунали у кількох областях країни.

У соцмережах повідомляли про вибухи у Кривому Розі. За словами голови міської військової адміністрації Олександра Вілкула, на підльоті до міста було сім ворожих ракет.

"Кривий Ріг. Нічого не викладаємо в інтернет. Всі залишаємось в укриттях. Ще сім ракет до нас на підльоті", — повідомляв Вілкул.

Також інформували про роботу сил протиповітряної оборони у Дніпрі, Миколаєві та Одесі.

На Полтавщині та Кіровоградщині працювала протиповітряна система оборони. Люди чули вибухи. Крім того, вибухи були й у Харкові.

У Києві спрацювала ППО. За словами кореспондентів Новини.LIVE, пролунало кілька потужних вибухів. Пізніше нардепка Марія Мезенцева заявила, що є влучання ракет по Києву. У Голосіївському районі уламки російської ракети потрапили в приватний сектор. Ніхто з людей не постраждав. Загалом над столицею вдалося збити 10 ракет рф, повідомив мер Віталій Кличко.

Крім того, вибухи лунали у Хмельницькому, Вінниці, Івано-Франківську. На Львівщині працювали система ППО.

В Укренерго повідомили про влучання ракетами по кількох об'єктах енергоінфраструктури. 

"На жаль, маємо влучання на декількох об’єктах високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях", — йдеться у повідомленні.

Додамо, вчора російські солдати завдали наймасованішої атаки по Запоріжжю. Так, всього за одну годину у місті зафіксували 17 "прильотів", є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.

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