Дуда розповів про проблематику постачання Україні літаків F-16

Відправлення літаків F-16 для Польщі може стати серйозною проблемою, заявив польський лідер / Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Президент Польщі Анджей Дуда розповів, що відправлення Україні літаків F-16 є дуже серйозним рішенням. Його нелегко прийняти через кілька факторів.

Про це Анджей Дуда сказав в інтерв'ю CNN.

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За словами польського лідера, будь-яке рішення про поставку літаків має бути спільним рішенням союзників України, а не рішенням, яке може приймати якась окрема країна.

"Проблема з нашої точки зору в іншому — по-перше, ми вважаємо, що для цього в будь-якому випадку потрібне рішення союзників, це означає, що ми повинні прийняти спільне рішення. Крім того, оскільки F-16 потребують обслуговування, якщо вони десь розгортаються, це стосується не лише реактивних літаків, а також технічного обслуговування. Отже, це не просто відправка кількох літаків, кілька реактивних літаків", — сказав Дуда.

Він розповів, що відправлення літаків F-16 для Польщі може стати серйозною проблемою, оскільки "у нас їх недостатньо... і нам знадобиться набагато більше".

"Сьогодні рішення про передачу будь-яких літаків, будь-яких F-16 за межі Польщі є дуже серйозним рішенням, і це рішення нелегке для нас", — додав президент Польщі.

Нагадаємо, Україна вже досить давно просить у США літаки F-16, які потрібні для здобуття переваги в небі. Однак рішення про їх передачу буде ухвалене лише в коаліції з Європейський союзом.