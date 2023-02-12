У Генштабі розповіли про удари по окупантах 12 лютого

ЗСУ посприяли, щоб окупанти зазнали чергових втрат

Українські захисники не припиняють відправляти на той світ окупантів разом з їхньою технікою. Протягом сьогоднішнього дня ЗСУ декілька разів ударили по загарбниках.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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За інформацією Генштабу, авіація Сил оборони України протягом доби завдала два удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили вісім районів зосередження живої сили, одну позицію протиповітряної оборони та два склади боєприпасів ворога.

Нагадаємо, 11 лютого українські захисники знищили 900 російських окупантів. Крім того, ворог зазнав втрат у техніці.

Як відомо, за 10 лютого українські захисники знищили на фронтах війни рекордну кількість окупантів — 1140 осіб. Крім того, росіяни втратили дев’ять танків, три бронемашини та 19 артилерійських систем.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що окупанти продовжують невдалі спроби поповнити кількість військових на фронті. Зокрема, понад тисячу нових чоловіків, завербованих із в'язниць у Криму, перекинули на фронт з початку лютого.