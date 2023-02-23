​​​​​​​Фінляндія передасть ЗСУ танки Leopard 2: що ще входить у новий пакет військової допомоги

Німецькі танки надасть Україні ще й Фінляндія, президент якої (ліворуч) підписав відповідний указ

Президент Фінляндії підписав указ про новий пакет військової допомоги воюючій Україні. До пакету входять, зокрема, три танки Leopard 2, а також програма із навчання українських військових.

Про це повідомляє офіційний сайт міністерства оборони Фінляндії.

Танки для України

Фінляндське військове міністерство зазначило, що передасть Україні три танки Leopard 2, які перебувають на озброєнні армії цієї країни.

Відповідне рішення за пропозицією уряду ухвалив сьогодні, 23 лютого, президент Фінляндії Саулі Ніїністьо.

Інша військова допомога

Фінляндія допоможе також навчанням українських військовослужбовців на цих танках.

Новий пакет військової допомоги, загальним розміром 160 млн євро, не обмежиться лише танками Leopard 2.

Але при цьому фінська сторона не стала розголошувати деталі цього пакету, як і дату передачі його Збройним силами України, з міркувань безпеки.

Нагадаємо, міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес учора, 22 лютого заявила, що міністерство оборони цієї країни уже ремонтує шість танків для Збройних сил України. Танки Leopard 2 A4, імовірно, будуть передані Україні до середини квітня.

Фото: Facebook президента Фінляндії