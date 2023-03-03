Британська розвідка розповіла, чому росіяни на війні масово втрачають бронетехніку
Британські військові аналітики розповіли, що оборонні компанії рф продовжують демонструвати свою продукцію на найбільших міжнародних виставках озброєнь. Вони роблять це попри війну в Україні.
Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.
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Деталі
На нещодавньому заході росія представила систему активного захисту "Арена-Е", призначену для підвищення живучості бронетехніки.
У рекламі зазначено, що вона здатна перемогти загрози, які є найбільш небезпечними для бронетехніки.
"Якщо ви цінуєте свою броню та екіпажі, вам потрібна "Арена-Е", — йдеться в рекламі.
Британська розвідка наголосила, що немає жодних доказів того, що системи "Арена-Е" були встановлені на російську техніку в Україні. РФ втратила на війні 5000 одиниць бронетехніки.
"Ймовірно, це пов'язано з нездатністю російської промисловості виробляти високотехнологічні системи у великих масштабах — проблема, що посилюється дією міжнародних санкцій", — додали в Міноборони Великої Британії.
Нагадаємо, британські військові аналітики відзначили кліматичний фактор у російсько-українській війні. Через потепління і багнюку, яка завадить руху важкої бронетехніки, активні наступальні дії в районі Бахмута будуть неможливі щонайменше до кінця березня.
Також ми писали, що авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Російські військові зазнають значних втрат.