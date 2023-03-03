ЗСУ успішно атакували авіацію окупантів: Генштаб розповів про наслідки

ЗСУ

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Російські військові зазнають значних втрат.

Про це повідомляє Генштаб.

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ЗСУ вдалось збити російський штурмовик Су-25 та гелікоптер Мі-24. До того ж українські військові приземлили сім ворожих БпЛА:

Один — типу "Суперкам";

Два — типу "Орлан";

Чотири — типу "Ланцет".

"Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 6 районів зосередження противника та склад його боєприпасів", — додали в Генштабі.

Нагадаємо, розслідування New York Times показало, що катастрофічні втрати окупантів під Вугледаром свідчать про нездатність враховувати помилки армією рф. Російські військові нездатні перебудовувати тактику ведення боїв та використовувати переваги місцевості.

Також ми писали, що українські військові завдали 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. До того ж ЗСУ збили російський БпЛА.

Додамо, Збройні сили України через масовані атаки російських окупантів відчувають серйозну нестачу у піхотній зброї. Зокрема, у мінометах окремих калібрів і станкових автоматичних гранатометах.