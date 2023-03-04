ЗСУ створюють умови для контрольованого відведення бойових дій з частин Бахмута, — ISW
Геолокаційні кадри, які були опубліковані 3 березня, підтверджують, що українські війська зруйнували два критично важливих мости в районі Бахмута — один через річку Бахмутівка та один на трасі Хромове-Бахмут. Випереджувальне руйнування, ймовірно, свідчить про те, що ЗСУ, можливо, намагаються перешкодити російському пересуванню в східному Бахмуті та обмежити потенційні шляхи відходу окупантів на захід.
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
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Аналітики пригадали, як 28 лютого радник Президента Олександр Роднянський заявляв, що українські війська можуть відступити з позицій у Бахмуті за необхідності. За його словами, Україна укріпила територію на захід від Бахмута таким чином, що навіть якщо українські війська почнуть відступати, російські сили не зможуть швидко захопити все місто.
"Якщо українське військове командування вважатиме за необхідне вивести війська з Бахмута, воно, найімовірніше, проведе обмежений і контрольований відхід з особливо складних секторів східного Бахмута, судячи з українських заяв і повідомлень про дії української сторони", — йдеться в звіті.
Нагадаємо, під Бахмутом проти України воюють усі можливі окупаційні підрозділи — і регулярна армія, і "вагнерівці". Але особливих успіхів російські війська на цьому напрямку не мають.
Також ми писали, що командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський приїхав у місто Бахмут. Там він поспілкувався з військовими щодо питань підвищення обороноздатності на лінії фронту.