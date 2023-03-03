Знімає фейкові відео: Пригожин імітує перебування в Бахмуті

Євген Пригожин

Терорист та власник ПВК "Вагнер" Пригожин записав відео, у якому він стверджує про нібито оточення Бахмута. Але насправді — це частина дезінформаційної кампанії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Фейкові відео про Бахмут

Як зазначили у Центрі, відео, яке опублікував Пригожин, було записане у Парасковіївці, про захоплення якої окупанти оголосили ще 20 лютого. Населений пункт розташовується за понад 7 кілометрів від Бахмута.

"Відео є провокативним і є частиною дезінформаційної кампанії проти населення України з вимогою поширення панічних настроїв та провокування вищого військового та політичного керівництва", — йдеться у повідомленні.

У Центрі Національного Спротиву також додали, що Пригожин раніше імітував перебування на передовій, насправді перебуваючи у тилу.

"В січні він видав фото з печери у Володимирівки за соляні шахти Соледара, же тоді тривали бої", — нагадали в Центрі.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр 2 березня повідомила про те, що спостерігається надмірна активізація російської інформаційної кампанії, яка супроводжує штурм Бахмута.

Фото: Центр національного спротиву