Зеленський прокоментував удар по Запоріжжю: "Ми виженемо усіх окупантів"

Президент підтвердив трагічні наслідки удару по запорізькій багатоповерхівці

Володимир Зеленський, коментуючи ракетний удар по Запоріжжю, пообіцяв, що Україна вижене загарбників зі своєї землі. А окупанти, додав глава держави, будуть відповідати за усе скоєне зло.

Про це Президент України написав на своєму Telegram-каналі.

Удар по Запоріжжю

Володимир Зеленський підтвердив серйозні наслідки влучання російської ракети по житловому будинку у Запоріжжі.

"Зруйновано 3-, 4-, 5-й поверхи. На жаль, є загиблі та постраждалі. Тривають пошуково-рятувальні роботи", — зазначив глава держави.

Окупанти будуть відповідати

Володимир Зеленський заявив, що росіяни хочуть перетворити кожен день для українців на день терору.

"Але зло не запанує на нашій землі. Ми виженемо всіх окупантів", — наголосив Президент України, пообіцявши, що російські загарбники обов’язково будуть відповідати за усе скоєне на українській землі.

Нагадаємо, у ніч з 1 на 2 березня російські окупанти вкотре обстріляли Запоріжжя. Удар був завданий близько 01:30 ночі, імовірно, із зенітно-ракетного комплексу С-300.

Одна з ракет влучила у п’ятиповерховий житловий будинок. Було повністю зруйновано один під’їзд цього будинку. Під руїнами знайшли щонайменше двох загиблих мешканців будинку.

Фото: Нацполіція Запорізької області