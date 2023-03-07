Журналісти назвали інше ім'я розстріляного українського військового

Розстріляний українець

Українським військовим, якого розстріляли росіяни, може бути боєць 119 бригади ТрО — Олександр Мацієвський, а не з 30 окремої механізованої бригади.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

Розстріляний українець

За його словами особу було підтверджено військовими 163 батальйони та матір'ю Мацієвського.

Журналіст зазначив кілька факторів, які свідчать на користь того, що загиблий на відео — це саме Олександр Мацієвський. Зокрема, на фото та відео можна побачити заклеєний пластиром удар над правою бровою, який він отримав за два тижні до загибелі, а також зелений шеврон, який подарував йому командир взводу. Крім того, Мацієвський був похований у Ніжині 14 лютого, і судмедекспертиза підтвердила наявність кульових отворів у тих самих місцях, куди потрапили кулі на відео.

Проте обставини потрапляння Мацієвського до полону залишаються невідомими. Його тіло було повернуто до України у лютому. Бутусов також закликав дочекатися офіційної інформації про цей випадок.

Нагадаємо, раніше було оприлюднено відео, як після проголошення фрази "Слава Україні" окупанти жорстоко вбили українського військовополоненого.

Президент Володимир Зеленський прокоментував відео , як російські окупанти цинічно розстріляли українського військового за слова "Слава Україні". Він наголосив, що кожен російський військовий, який прийшов в Україну, неодмінно відповідатиме за це.