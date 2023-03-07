Журналісти назвали інше ім'я розстріляного українського військового
Українським військовим, якого розстріляли росіяни, може бути боєць 119 бригади ТрО — Олександр Мацієвський, а не з 30 окремої механізованої бригади.
Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.
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Розстріляний українець
За його словами особу було підтверджено військовими 163 батальйони та матір'ю Мацієвського.
Журналіст зазначив кілька факторів, які свідчать на користь того, що загиблий на відео — це саме Олександр Мацієвський. Зокрема, на фото та відео можна побачити заклеєний пластиром удар над правою бровою, який він отримав за два тижні до загибелі, а також зелений шеврон, який подарував йому командир взводу. Крім того, Мацієвський був похований у Ніжині 14 лютого, і судмедекспертиза підтвердила наявність кульових отворів у тих самих місцях, куди потрапили кулі на відео.
Проте обставини потрапляння Мацієвського до полону залишаються невідомими. Його тіло було повернуто до України у лютому. Бутусов також закликав дочекатися офіційної інформації про цей випадок.
Нагадаємо, раніше було оприлюднено відео, як після проголошення фрази "Слава Україні" окупанти жорстоко вбили українського військовополоненого.
Президент Володимир Зеленський прокоментував відео , як російські окупанти цинічно розстріляли українського військового за слова "Слава Україні". Він наголосив, що кожен російський військовий, який прийшов в Україну, неодмінно відповідатиме за це.