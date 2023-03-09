​​​​​​​На Львівщині завершили розбір завалів: собака на руїнах знищеного будинку чекав господарів

У Золочівському районі внаслідок ракетного удару загинули п’ятеро людей

На місці влучання російської ракети у Львівській області завершили розбір завалів. Усього загинуло п’ятеро людей, були знищені житлові будинки і автомобілі.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Розбір завершено

У Золочівському районі Львівської області завершився розбір завалів на місці влучання російської ракети.

Журналісти "Суспільне Львів", які перебували на місці трагедії, сфотографували собаку, який терпляче чекав на руїнах будинку, поки рятувальники відкопають його господарів.

Остаточні наслідки удару

Внаслідок влучання російської ракети загинули п’ять місцевих мешканців — троє чоловіків та двоє жінок, які в момент удару перебували вдома.

Також були знищені три житлові будинки, три автомобілі, гараж і господарські будівлі.

Нагадаємо, що сьогодні, 9 березня, уночі ворог завдав масованого ракетного удару по території України.

Було зафіксовано "прильоти" у кількох регіонах, зокрема потужний вибух було чутно і у столиці.

Через знеструмлення частини ділянок Укрзалізниці півтора десятки пасажирських поїздів рухаються із запізненням, десять із них запізнюють більш ніж на годину.

У частині районів Києва відключили електроенергію, через це у 40% споживачів зникло опалення.

Навіть у західних регіонах України було зафіксовано влучання російських ракет. Але удар по об’єкту енергоінфраструктури Івано-Франківської області, на щастя, обійшовся без постраждалих.

Фото: "Суспільне Львів" та ДСНС