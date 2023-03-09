Ранковий обстріл України: одна з ракет влучила в енергетичний об'єкт на Прикарпатті
Під час ранкового обстрілу України одна із російських ракет влучила у об’єкт енергетичної інфраструктури Івано-Франківської області. Люди внаслідок обстрілу не постраждали.
Про це повідомила очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.
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Удар по Прикарпаттю
Уночі російські окупанти завдали чергового масованого удару по території України.
Частина ракет долетіла до Заходу України, зокрема, було зафіксоване влучання на території Івано-Франківської області.
Наслідки обстрілу
За словами голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, російська ракета влучила в об’єкт енергетичної інфраструктури.
За попередніми даними, люди внаслідок цього обстрілу не постраждали.
Нагадаємо, що сьогодні, 9 березня, уночі ворог завдав масованого ракетного удару по території України.
Було зафіксовано "прильоти" у кількох регіонах, зокрема потужний вибух було чутно і у столиці.
Через знеструмлення частини ділянок Укрзалізниці півтора десятки пасажирських поїздів рухаються із запізненням, десять із них запізнюють більш ніж на годину.
У частині районів Києва відключили електроенергію, через це у 40% споживачів зникло опалення.
Фото: Telegram-канал Онищук