​​​​​​​Ранковий обстріл України: одна з ракет влучила в енергетичний об'єкт на Прикарпатті

Голова Івано-Франківської ОВА Онищук підтвердила влучання російської ракети на території регіону

Під час ранкового обстрілу України одна із російських ракет влучила у об’єкт енергетичної інфраструктури Івано-Франківської області. Люди внаслідок обстрілу не постраждали.

Про це повідомила очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

Удар по Прикарпаттю

Уночі російські окупанти завдали чергового масованого удару по території України.

Частина ракет долетіла до Заходу України, зокрема, було зафіксоване влучання на території Івано-Франківської області.

Наслідки обстрілу

За словами голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, російська ракета влучила в об’єкт енергетичної інфраструктури.

За попередніми даними, люди внаслідок цього обстрілу не постраждали.

Нагадаємо, що сьогодні, 9 березня, уночі ворог завдав масованого ракетного удару по території України.

Було зафіксовано "прильоти" у кількох регіонах, зокрема потужний вибух було чутно і у столиці.

Через знеструмлення частини ділянок Укрзалізниці півтора десятки пасажирських поїздів рухаються із запізненням, десять із них запізнюють більш ніж на годину.

У частині районів Києва відключили електроенергію, через це у 40% споживачів зникло опалення.

Фото: Telegram-канал Онищук