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Поставка продовольствия для ВСУ: Минобороны заключает соглашения по новой процедуре

22 июня 2023 03:38
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Поставка продовольствия для ВСУ: Минобороны заключает соглашения по новой процедуре
Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Министерство обороны Украины теперь заключает соглашения на поставку продовольствия для Вооруженных Сил Украины по новой процедуре. В частности, по состоянию на 21 июня заключены первые три договора с победителями.

Об этом говорится на сайте Министерства обороны Украины.

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Сообщается, что всего уже определено 19 победителей из 22. Еще по 16 победителям конкурса осуществляется подготовка договоров для их подписания.

Также в Министерстве обороны Украины сообщают, что по трем процедурам отклонены все участники, потому что их предложения не отвечали условиям.

По ним объявлены повторные торги — эта информация освещена в системе Prozorro (по двум процедурам конечный срок подачи документов 22.06.2023, по третьему — до 27.06.2023).

При этом отмечается, что в повторных процедурах закупки принимают участие все желающие, а не только действующие участники.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление Сил обороны Украины продолжается медленнее, чем этого хотелось бы. Одной из причин является обширная территория, заминированная русскими оккупантами.

Президент подчеркнул, что не стоит требовать от военных побед здесь и сейчас.

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