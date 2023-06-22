Поставка продовольствия для ВСУ: Минобороны заключает соглашения по новой процедуре

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: Facebook

Министерство обороны Украины теперь заключает соглашения на поставку продовольствия для Вооруженных Сил Украины по новой процедуре. В частности, по состоянию на 21 июня заключены первые три договора с победителями.

Об этом говорится на сайте Министерства обороны Украины.

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Сообщается, что всего уже определено 19 победителей из 22. Еще по 16 победителям конкурса осуществляется подготовка договоров для их подписания.

Также в Министерстве обороны Украины сообщают, что по трем процедурам отклонены все участники, потому что их предложения не отвечали условиям.

По ним объявлены повторные торги — эта информация освещена в системе Prozorro (по двум процедурам конечный срок подачи документов 22.06.2023, по третьему — до 27.06.2023).

При этом отмечается, что в повторных процедурах закупки принимают участие все желающие, а не только действующие участники.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление Сил обороны Украины продолжается медленнее, чем этого хотелось бы. Одной из причин является обширная территория, заминированная русскими оккупантами.

Президент подчеркнул, что не стоит требовать от военных побед здесь и сейчас.