Які строки оскарження постанови ВЛК — юрист дав роз'яснення

Військовозобов'язаний проходить ВЛК. Фото: google.com

Кожен військовозобов'язаний перед тим, як бути мобілізованим має пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Проте бувають випадки, коли особи не згодні з висновками військової медкомісії. У такому разі їх можна оскаржити.

Про строки, які надаються військовозобов'язаному для оскарження постанови ВЛК, розповів юрист Ілля Шипко.

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Які є способи оскарження висновку ВЛК

Є два варіанти оскарження рішення медкомісії:

1. Подання скарги до вищого органу

Необхідно звернутися зі скаргою до ВЛК вищого рівня або до ЦВЛК. У заяві слід детально описати всі моменти з якими не згідний військовозобов’язаний та за можливості надати додаткові документи, які підтверджують стан здоров’я скаржника.

2. Подання позову до суду

Необхідно подати позовну заяву в порядку адміністративного судочинства. Важливо розуміти, що подача позову повинна відбуватися за вимогами КАСУ, що без допомоги адвоката зробити не просто. Також якщо обрати одразу другий спосіб, то скористатися першим вже не вийде.

Військовозобов'язаний проходить ВЛК. Фото: google.com

Які надаються терміни оскарження рішення ВЛК

Строк для звернення до суду для оскарження висновків ВЛК становить:

шість місяців з дня отримання висновку ВЛК, якщо такий висновок не оскаржувався в адміністративному порядку;

з дня отримання висновку ВЛК, якщо такий висновок не оскаржувався в адміністративному порядку; три місяці, якщо такий висновок оскаржувався у вищій ВЛК, з дня отримання висновку такої вищої ВЛК за результатами розгляду відповідного звернення.

Які особливості оскарження постанови ВЛК

Юрист наголосив, що оскарження постанови ВЛК не зупиняє її дії. Тобто, якщо військовозобов'язаного визнано придатним до проходження військової служби, то його можуть мобілізувати попри подання оскарження.

Водночас при судовому оскарженні можна подати заяву про забезпечення позову шляхом зупинення дії оскаржуваної постанови до ухвалення судового рішення.

Військовозобов'язаний проходить ВЛК. Фото: google.com

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