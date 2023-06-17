Какие сроки обжалования постановления ВВК – юрист дал разъяснение

Военнообязанный проходит ВВК. Фото: google.com

Каждый военнообязанный перед тем, как быть мобилизованным, должен пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Однако бывают случаи, когда лица не согласны с выводами военной медкомиссии. В этом случае их можно обжаловать.

О сроках, которые предоставляются военнообязанному для обжалования постановления ВВК, рассказал юрист Илья Шипко.

Читайте также:

Какие есть способы обжалования заключения ВВК

Есть два варианта обжалования решения медкомиссии:

1. Подача жалобы в высший орган

Необходимо обратиться с жалобой в ВВК высшего уровня или в ЦВВК. В заявлении следует детально описать все моменты, с которыми не согласен военнообязанный и по возможности предоставить дополнительные документы, подтверждающие состояние здоровья жалобщика.

2. Подача иска в суд

Необходимо подать исковое заявление в порядке административного судопроизводства. Важно понимать, что подача иска должна производиться по требованиям КАСУ, что без помощи адвоката сделать не просто. Также если выбрать сразу второй способ, воспользоваться первым уже не получится.

Военнообязанный проходит ВВК. Фото: google.com

Предоставляемые сроки обжалования решения ВВК

Срок обращения в суд для обжалования выводов ВВК составляет:

шесть месяцев со дня получения заключения ВВК, если такой вывод не обжаловался в административном порядке;

со дня получения заключения ВВК, если такой вывод не обжаловался в административном порядке; три месяца, если такой вывод обжаловался в высшей ВВК, со дня получения заключения такой высшей ВВК по результатам рассмотрения соответствующего обращения.

Какие особенности обжалования постановления ВВК

Юрист подчеркнул, что обжалование постановления ВВК не останавливает его действия. То есть, если военнообязанный признан годным к прохождению военной службы, то его могут мобилизовать, несмотря на представление обжалования.

При судебном обжаловании можно подать заявление об обеспечении иска путем приостановления действия обжалуемого постановления до принятия судебного решения.

Военнообязанный проходит ВВК. Фото: google.com

Ранее мы сообщали, какие обследования должны пройти военнообязанные во время военно-врачебной комиссии, какие специалисты должны осмотреть и каков порядок обжалования ВВК.

Напомним, мы сообщали, как подготовиться к прохождению ВВК, если есть серьезные заболевания.

Также мы писали, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о важных изменениях, касающихся работы военно-врачебной комиссии.