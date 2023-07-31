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"Потопимо флот": Зеленський про те, чому Путін не зможе окупувати українські порти

31 липня 2023 21:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Потопимо флот": Зеленський про те, чому Путін не зможе окупувати українські порти
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Путін неспроможний окупувати всі українські порти. У випадку чого — російський флот буде повністю затоплений. 

Про це глава держави розповів в інтерв'ю бразильському мовнику Globo

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За словами Зеленського, першою причиною, чому Путін обстрілює українські порти, це знищення конкуренції на ринку. А також можливість просувати російське зерно за кордон. 

"Чи це адекватно, що людина стріляє по портах? Давайте просто поговоримо про це. Тобто, він не може окупувати ці порти. Тобто це не воєнні дії. Це навіть не про війну. Тобто він не може висадитися в нас в портах. Неможливо. У нього немає спроможності. Ми просто потопимо весь його флот, якщо він підійде до нас так близько. І він це прекрасно знає і орієнтується. Він не може окупувати. Це не військова ціль. Він стріляє по Одесі, по портах і по історичному центру", — наголосив Зеленський.

Окрім цього, обстріли портів, за словами Зеленського, це спосіб тероризувати населення. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю бразильському мовнику Globo. Зокрема, з журналістом видання глава держави говорив про розв’язану Росією війну в Україні, а також важливість підтримки Бразилії. 

Також ми писали, що Зеленський нагородив захисників, які проходять реабілітацію в Івано-Франківську. 

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