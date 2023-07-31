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"Потопим флот": Зеленский о том, почему Путин не сможет оккупировать украинские порты

31 июля 2023 21:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
"Потопим флот": Зеленский о том, почему Путин не сможет оккупировать украинские порты
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Путин не может оккупировать все украинские порты. В случае чего российский флот будет полностью затоплен.

Об этом глава государства рассказал в интервью бразильскому вещателю Globo.

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По словам Зеленского, первая причина, по которой Путин обстреливает украинские порты, — это уничтожение конкуренции на рынке. А также возможность продвигать русское зерно за границу.

"Это адекватно, что человек стреляет по портам? Давайте просто поговорим об этом. То есть он не может оккупировать эти порты. То есть это не военные действия. Это даже не о войне. То есть он не может высадиться у нас в портах. Невозможно. Это не военные действия. У него нет возможности. Мы просто потопим весь его флот, если он подойдет к нам так близко. И он это прекрасно знает и ориентируется. Он не может оккупировать. Это не военная цель. Он стреляет по Одессе, по портам и по историческому центру" , — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, обстрелы портов, по словам Зеленского, это способ терроризировать население.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский дал интервью бразильскому вещателю Globo. В частности, с журналистом издания глава государства говорил о развязанной Россией войне в Украине, а также о важности поддержки Бразилии.

Также мы писали, что Зеленский наградил защитников, проходящих реабилитацию в Ивано-Франковске.

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