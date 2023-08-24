Вибухи у Дніпрі вночі 24 серпня: деталі ворожого удару

Вибухи внаслідок атаки ворога. Фото: ДСНС

У Дніпрі вночі, 24 серпня, лунають вибухи. Раніше повідомлялося про загрозу балістики.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи у Дніпрі вночі 24 серпня

Моніторингові канали повідомляють, що у Дніпрі лунають потужні вибухи.

Повідомляється також, що це працює українська ППО.

Повітряна тривога в Україні вночі 24 серпня

Мапа повітряних тривог наразі така:

Нагадаємо, 23 серпня російські окупанти атакували Сумську область. Ворожим ударом було зруйновано навчальний заклад.

Також ми писали, що у Ромнах Сумської області завершилася операція з розбору завалів після російського удару по школі. Внаслідок атаки окупантів збільшилася кількість загиблих.