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Потужні вибухи у Дніпрі: ворожий удар по регіону

24 серпня 2023 02:43
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вибухи у Дніпрі вночі 24 серпня: деталі ворожого удару
Вибухи внаслідок атаки ворога. Фото: ДСНС
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Дніпрі вночі, 24 серпня, лунають вибухи. Раніше повідомлялося про загрозу балістики.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи у Дніпрі вночі 24 серпня

Моніторингові канали повідомляють, що у Дніпрі лунають потужні вибухи. 

Повідомляється також, що це працює українська ППО.

Повітряна тривога в Україні вночі 24 серпня

Мапа повітряних тривог наразі така:

Нагадаємо, 23 серпня російські окупанти атакували Сумську область. Ворожим ударом було зруйновано навчальний заклад. 

Також ми писали, що у Ромнах Сумської області завершилася операція з розбору завалів після російського удару по школі. Внаслідок атаки окупантів збільшилася кількість загиблих.

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