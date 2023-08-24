Взрывы в Днепре ночью 24 августа: детали вражеского удара

Взрывы в результате атаки врага. Фото: ГСЧС

В Днепре ночью, 24 августа, раздаются взрывы. Ранее сообщалось об угрозе баллистики.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Днепре ночью 24 августа

Мониторинговые каналы сообщают, что в Днепре происходят мощные взрывы.

Сообщается также, что это работает украинская ПВО.

Воздушная тревога в Украине ночью 24 августа

Карта воздушных тревог такова:

Напомним, 23 августа российские кафиры атаковали Сумскую область. Вражеским ударом было разрушено учебное заведение.

Также мы писали, что в Ромнах Сумской области завершилась операция по разбору завалов после удара по школе. В результате атаки кафиров увеличилось количество погибших.