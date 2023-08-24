Взрывы в Днепре ночью 24 августа: детали вражеского удара

Мощные взрывы в Днепре: вражеский удар по региону
24 августа 2023 02:43
Взрывы в результате атаки врага. Фото: ГСЧС
В Днепре ночью, 24 августа, раздаются взрывы. Ранее сообщалось об угрозе баллистики.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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Взрывы в Днепре ночью 24 августа
Мониторинговые каналы сообщают, что в Днепре происходят мощные взрывы.
Сообщается также, что это работает украинская ПВО.
Воздушная тревога в Украине ночью 24 августа
Карта воздушных тревог такова:
Напомним, 23 августа российские кафиры атаковали Сумскую область. Вражеским ударом было разрушено учебное заведение.
Также мы писали, что в Ромнах Сумской области завершилась операция по разбору завалов после удара по школе. В результате атаки кафиров увеличилось количество погибших.