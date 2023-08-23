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У Сумській області збільшилася кількість загиблих внаслідок удару РФ по школі

23 серпня 2023 14:16
оновлено: 14:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Сумській області збільшилася кількість загиблих внаслідок удару РФ по школі
Рятувальники працюють на місці обстрілу в Сумській області. Фото: t.me/Klymenko_MVS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Ромнах Сумської області завершилася операція з розбору завалів після російського удару по школі. Внаслідок атаки окупантів збільшилася кількість загиблих.

Про це повідомляє "Ми-Україна".

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Відомо, що російські загарбники вбили чотирьох людей, вдаривши по школі.

"З-під завалів в Ромнах дістали тіло четвертого загиблого", — розповіла з місця події кореспондентка "Ми-Україна.

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Допис "Ми-Україна". Фото: скриншот

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що рятувальники ДСНС деблокували тіла директора школи, заступника директора, секретаря та бібліотекаря. 

"Також поранення отримали четверо місцевих мешканців, які в момент прильоту проходили повз навчальний заклад", — розповів він.

Клименко показав світлину, на якій видно вцілілий вхід до укриття. Люди не спустилися під час тривоги в безпечне місце.

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Вцілілий вхід до укриття. Фото: t.me/Klymenko_MVS
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Допис Клименка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у середу, 23 серпня, російські окупанти атакували Сумську область. Ворожим ударом було зруйновано навчальний заклад. 

Також ми писали, що спочатку міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про двох загиблих людей внаслідок удару РФ по школі. 

Додамо, вранці, 23 серпня, російські терористи вкотре обстріляли Херсон, завдавши масованого удару. В результаті ворожої атаки є постраждалі. 

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