Потужні вибухи у Харківській області: обстріл ракетами
Ввечері, 24 червня, у кількох областях України оголошено повітряну тривогу. Попередньо, є пуск ракет. Також лунали вибухи у Харківській області.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи у Харківській області у суботу, 24 червня, ввечері
Повідомляється про потужні вибухи у Харківській області.
Є інформація, що ворог цілив по Харківщині ракетами С-300.
Відбої повітряних тривог
Моніторингові канали повідомляють про відбої тривог по областях.
23:16:
Нагадаємо, що вночі Україною 24 червня знову шириться повітряна тривога. Є загроза ракетного удару для деяких областей.
Також ми писали, що вночі, 24 червня, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Також у Дніпропетровській та Черкаській областях лунали вибухи.
Додамо, що вночі 24 червня в Києві пролунали кілька вибухів. Також в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.