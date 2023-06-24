Потужний вибух. Фото: ДСНС України

Ввечері, 24 червня, у кількох областях України оголошено повітряну тривогу. Попередньо, є пуск ракет. Також лунали вибухи у Харківській області.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи у Харківській області у суботу, 24 червня, ввечері

Повідомляється про потужні вибухи у Харківській області.

Є інформація, що ворог цілив по Харківщині ракетами С-300.

Відбої повітряних тривог

Моніторингові канали повідомляють про відбої тривог по областях.

23:16:

Нагадаємо, що вночі Україною 24 червня знову шириться повітряна тривога. Є загроза ракетного удару для деяких областей.

Також ми писали, що вночі, 24 червня, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Також у Дніпропетровській та Черкаській областях лунали вибухи.

Додамо, що вночі 24 червня в Києві пролунали кілька вибухів. Також в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.