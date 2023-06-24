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Потужні вибухи у Харківській області: обстріл ракетами

24 червня 2023 23:15
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вибухи у Харківській області у суботу, 24 червня
Потужний вибух. Фото: ДСНС України
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ввечері, 24 червня, у кількох областях України оголошено повітряну тривогу. Попередньо, є пуск ракет. Також лунали вибухи у Харківській області.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повідомляється про потужні вибухи у Харківській області. 

Є інформація, що ворог цілив по Харківщині ракетами С-300.

Відбої повітряних тривог

Моніторингові канали повідомляють  про відбої тривог по областях. 

23:16:

Нагадаємо, що вночі Україною 24 червня знову шириться повітряна тривога. Є загроза ракетного удару для деяких областей.

Також ми писали, що вночі, 24 червня, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Також у Дніпропетровській та Черкаській областях лунали вибухи.

Додамо, що вночі 24 червня в Києві пролунали кілька вибухів. Також в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.

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