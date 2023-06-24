Мощные взрывы в Харьковской области: обстрел крылатыми ракетами
Вечером, 24 июня, в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Предварительно есть пуск ракет. Также раздались взрывы в Харьковской области.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Харьковской области в субботу, 24 июня, вечером
Сообщается о мощных взрывах в Харьковской области.
Есть информация, что враг целил по Харьковской области ракетами С-300.
Напомним, что ночью по Украине 24 июня снова распространяется воздушная тревога. Имеется угроза ракетного удара для некоторых областей.
Также мы писали, что ночью, 24 июня, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Также в Днепропетровской и Черкасской областях раздались взрывы.
Добавим, что ночью 24 июня в Киеве прогремели несколько взрывов. Также в Украине объявлена масштабная воздушная тревога.