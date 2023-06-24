Взрывы в Харьковской области в субботу, 24 июня

Мощный взрыв. Фото: ГСЧС Украины

Вечером, 24 июня, в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Предварительно есть пуск ракет. Также раздались взрывы в Харьковской области.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Сообщается о мощных взрывах в Харьковской области.

Есть информация, что враг целил по Харьковской области ракетами С-300.

Напомним, что ночью по Украине 24 июня снова распространяется воздушная тревога. Имеется угроза ракетного удара для некоторых областей.

Также мы писали, что ночью, 24 июня, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Также в Днепропетровской и Черкасской областях раздались взрывы.

Добавим, что ночью 24 июня в Киеве прогремели несколько взрывов. Также в Украине объявлена масштабная воздушная тревога.