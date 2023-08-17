Повітряна тривога в Україні: в РФ злетів винищувач МіГ-31К

В РФ злетів винищувач МіГ-31К

У п'ятницю, близько 21:21 в Україні оголосили повітряну тривогу. Вона пов'язана зі зльотом винищувача МіГ-31К з території РФ.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Читайте також:

Повітряна тривога 17 серпня

21:21 всі області України "почервоніли" через зліт винищувача МіГ-31К з території РФ. Він є носієм гіперзвукових ракет "Кинжал".

Повідомлення про тривогу. Фото: скриншот

Мапа тривог

21:30 всі області України "почервоніли".

Мапа тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, 17 серпня, близько 16:20 майже по всій території України оголосили повітряну тривогу. Існувала ракетна небезпека.

Пізніше, близько о 19:10, Україною знову почала ширитися повітряна тривога. У РФ вкотре злетів винищувач Міг-31К.

Також ми писали, що останнім часом в Україні збільшилася кількість повітряних тривог. У Повітряних Силах кажуть, що це пов'язано з інтенсивними боями на землі, через що ворог піднімає в небо свою авіацію.