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Повітряна тривога в Україні: в РФ злетів винищувач МіГ-31К

17 серпня 2023 21:27
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Повітряна тривога в Україні: в РФ злетів винищувач МіГ-31К
В РФ злетів винищувач МіГ-31К
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У п'ятницю, близько 21:21 в Україні оголосили повітряну тривогу. Вона пов'язана зі зльотом винищувача МіГ-31К з території РФ. 

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ. 

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21:21 всі області України "почервоніли" через зліт винищувача МіГ-31К з території РФ. Він є носієм гіперзвукових ракет "Кинжал". 

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Повідомлення про тривогу. Фото: скриншот

Мапа тривог

21:30 всі області України "почервоніли". 

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Мапа тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, 17 серпня, близько 16:20 майже по всій території України оголосили повітряну тривогу. Існувала ракетна небезпека. 

Пізніше, близько о 19:10, Україною знову почала ширитися повітряна тривога. У РФ вкотре злетів винищувач Міг-31К.  

Також ми писали, що останнім часом в Україні збільшилася кількість повітряних тривог. У Повітряних Силах кажуть, що це пов'язано з інтенсивними боями на землі, через що ворог піднімає в небо свою авіацію.

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