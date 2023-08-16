Вибухи в Одеській області вночі 16 серпня: деталі ворожого удару

Вибухи внаслідок атаки ворога. Фото: ДСНС

В Одеській області вночі, 16 серпня, лунають вибухи. Раніше повідомлялося про групу дронів у повітряному просторі регіону.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Одеській області вночі 16 серпня

Моніторингові канали повідомляють про вибухи на Одещині, ППО працює по "Шахедах".

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер просить жителів Ізмаїльського району залишатися в укриттях та не знімати роботу ППО.

Нагадаємо, захід вважає, що ЗСУ могли піти в ще один контрнаступ, який, ймовірно, міг би відбутися навесні 2024 року. Закордонні політики все частіше думають над варіантом переговорів.

Зазначається, що нинішня операція України з повернення своїх окупованих територій може тривати ще багато місяців і просувається не так швидко й успішно, як цього очікував Захід, а ймовірність переговорів за такої розстановки сил до зими невелика.

Додамо, що син редакторки Новини.LIVE боронить країну в лавах ЗСУ. Бійці оголосили збір на техніку.

Так, воїни 131-го батальйону звертаються до всіх небайдужих долучитися до збору коштів. Достатньо перейти за посиланням на банку.