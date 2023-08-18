Взрывы в Херсоне ночью 18 августа: удар РФ

Взрывы в ночном городе. Фото: google.com

В Херсоне ночью, 18 августа, прогремели сильные взрывы. В регионе пока не объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Херсоне ночью 18 августа

Обновлено 01:31. В Херсоне были слышны взрывы.

Обновлено 01:32. Местные паблики отмечают, что Херсон "под обстрелом из и.о. Левобережья".

Источник: t.me/hueviyherson

Обновлено 01:34. Пока в Украине спокойно, по традиции воздушные тревоги объявлены в Луганской области, в Никопольском районе на Днепропетровщине и во временно оккупированном Крыму.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в пятницу, 17 августа, около 21.21 в Украине объявили воздушную тревогу. Она связана со взлетом истребителя МиГ-31К с территории РФ.

Также мы писали, что в среду, 16 августа, в Харькове раздались взрывы. Предварительно работала противовоздушная оборона.

Добавим, что в Одесской области ночью, 16 августа, раздавались взрывы. Ранее сообщалось о группе дронов в воздушном пространстве региона.