Взрывы в Херсоне ночью 18 августа: удар РФ

Мощные взрывы в Херсоне: вражеский обстрел
В Херсоне ночью, 18 августа, прогремели сильные взрывы. В регионе пока не объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Херсоне ночью 18 августа
Обновлено 01:31. В Херсоне были слышны взрывы.
Обновлено 01:32. Местные паблики отмечают, что Херсон "под обстрелом из и.о. Левобережья".
Обновлено 01:34. Пока в Украине спокойно, по традиции воздушные тревоги объявлены в Луганской области, в Никопольском районе на Днепропетровщине и во временно оккупированном Крыму.
Напомним, что в пятницу, 17 августа, около 21.21 в Украине объявили воздушную тревогу. Она связана со взлетом истребителя МиГ-31К с территории РФ.
Также мы писали, что в среду, 16 августа, в Харькове раздались взрывы. Предварительно работала противовоздушная оборона.
Добавим, что в Одесской области ночью, 16 августа, раздавались взрывы. Ранее сообщалось о группе дронов в воздушном пространстве региона.