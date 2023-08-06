Вибухи в Київській області вночі 6 серпня: деталі ракетного удару

Вибухи внаслідок атаки ворога. Фото: google.com

У Київській області вночі, 6 серпня, лунають вибухи. Раніше повідомлялося про групу ракет у повітряному просторі регіону.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Київській області вночі 6 серпня

Оновлено 03:57. На Київщині лунають вибухи.

Оновлено 03:59. За джерелами місцевих пабліків, в області працює ППО. Чекаємо на офіційну інформацію.

Джерело: t.me/kievreal1

Оновлено 04:16. У низці областей відбої, однак у більшості — загроза триває.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що в Черкасах лунають вибухи вночі, 6 серпня. Перед цим повідомляли про ракети в регіоні. Попередньо, ворожі цілі збиває ППО.

Також ми писали, що в Запоріжжі вночі, 6 серпня, лунають вибухи. У регіоні, а також більшості областей України, триває повітряна тривога. Є загроза балістики.

Додамо, що Повітряні сили попереджають, що крилаті ракети вночі, 6 серпня, входять до повітряного простору України. Наразі в більшості областей оголошено повітряну тривогу.