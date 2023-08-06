Вибухи в Київській області вночі 6 серпня: деталі ракетного удару

Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону
У Київській області вночі, 6 серпня, лунають вибухи. Раніше повідомлялося про групу ракет у повітряному просторі регіону.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи в Київській області вночі 6 серпня
Оновлено 03:57. На Київщині лунають вибухи.
Оновлено 03:59. За джерелами місцевих пабліків, в області працює ППО. Чекаємо на офіційну інформацію.
Оновлено 04:16. У низці областей відбої, однак у більшості — загроза триває.
Нагадаємо, що в Черкасах лунають вибухи вночі, 6 серпня. Перед цим повідомляли про ракети в регіоні. Попередньо, ворожі цілі збиває ППО.
Також ми писали, що в Запоріжжі вночі, 6 серпня, лунають вибухи. У регіоні, а також більшості областей України, триває повітряна тривога. Є загроза балістики.
Додамо, що Повітряні сили попереджають, що крилаті ракети вночі, 6 серпня, входять до повітряного простору України. Наразі в більшості областей оголошено повітряну тривогу.