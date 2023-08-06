Взрывы в Киевской области ночью 6 августа: детали ракетного удара

Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону
В Киевской области ночью, 6 августа, раздаются взрывы. Ранее сообщалось о группе ракет в воздушном пространстве региона.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Киевской области ночью 6 августа
Обновлено 03:57. В Киевской области раздаются взрывы.
Обновлено 03:59. По источникам местных пабликов, в области работает ПВО. Ждем официальную информацию.
Обновлено 04:16. В ряде областей отбои, однако в большинстве — угроза продолжается.
Напомним, что в Черкассах раздаются взрывы ночью, 6 августа. Перед этим сообщали о ракетах в регионе. Предварительно, вражеские цели сбивают ПВО.
Также мы писали, что в Запорожье ночью, 6 августа, раздаются взрывы. В регионе, а также большинстве областей Украины, продолжается воздушная тревога. Есть угроза баллистики.
Воздушные силы предупреждают, что крылатые ракеты ночью, 6 августа, входят в воздушное пространство Украины. Сейчас в большинстве областей объявлена воздушная тревога.