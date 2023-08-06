Вибухи в Черкасах вночі 6 серпня: чим атакує ворог

Дим підіймається в небо внаслідок вибуху. Фото: google.com

У Черкасах лунають вибухи вночі, 6 серпня. Перед цим повідомляли про ракети в регіоні. Попередньо, ворожі цілі збиває ППО.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Черкасах вночі 6 серпня

Оновлено 03:40. Вибухи в Черкасах. Попередньо працюють сили ППО.

Оновлено 03:44. Також про вибухи повідомляють місцеві пабліки.

Джерело: Мої Черкаси

Оновлено 03:50. Актуальна мапа повітряних тривог в Україні. Ракети рухаються на Захід.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що Повітряні сили попереджають, що крилаті ракети вночі, 6 серпня, входять до повітряного простору України. Наразі в більшості областей оголошено повітряну тривогу.

Також ми писали, що в Запоріжжі вночі, 6 серпня, лунають вибухи. У регіоні, а також більшості областей України, триває повітряна тривога. Є загроза балістики.

Додамо, що сьогодні вночі, 6 серпня, в Хмельницькій області чути низку гучних вибухів. У регіоні також триває загроза удару БпЛА.