Вибухи в Черкасах вночі 6 серпня: чим атакує ворог

У Черкасах вибухи: ракетний обстріл
У Черкасах лунають вибухи вночі, 6 серпня. Перед цим повідомляли про ракети в регіоні. Попередньо, ворожі цілі збиває ППО.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи в Черкасах вночі 6 серпня
Оновлено 03:40. Вибухи в Черкасах. Попередньо працюють сили ППО.
Оновлено 03:44. Також про вибухи повідомляють місцеві пабліки.
Оновлено 03:50. Актуальна мапа повітряних тривог в Україні. Ракети рухаються на Захід.
Нагадаємо, що Повітряні сили попереджають, що крилаті ракети вночі, 6 серпня, входять до повітряного простору України. Наразі в більшості областей оголошено повітряну тривогу.
Також ми писали, що в Запоріжжі вночі, 6 серпня, лунають вибухи. У регіоні, а також більшості областей України, триває повітряна тривога. Є загроза балістики.
Додамо, що сьогодні вночі, 6 серпня, в Хмельницькій області чути низку гучних вибухів. У регіоні також триває загроза удару БпЛА.