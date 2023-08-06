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У Запоріжжі серія вибухів: потужна атака РФ

6 серпня 2023 02:17
оновлено: 02:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Серія вибухів у Запоріжжі вночі 6 серпня: деталі потужного обстрілу
Вибухи в нічному місті. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Запоріжжі вночі, 6 серпня, лунають вибухи. У регіоні, а також більшості областей України, триває повітряна тривога. Є загроза балістики.

Про це повідомляють моніторингові канали. Все про вибухи в Запоріжжі читайте далі в матеріалі.

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Вибухи в Запоріжжі вночі 6 серпня

Оновлено 02:19. Біля Запоріжжя гримлять вибухи.

Оновлено 02:20. Повітряні сили закликають мешканців Запоріжжя спуститися в укриття. 

Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 02:21. У частині областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. Також є ймовірність запуску ракет із російських бомбардувальників із району Каспію.

Повітряна тривога в Україні. Фото: /alerts.in.ua

Оновлено 02:24. Також тепер лунають вибухи в самому Запоріжжі.

Оновлено 02:30. Є інформація, що РФ обстрілює Запоріжжя з ОТРК.

Джерело: Днепр Инфо

Також моніторингові канали повідомляють про пуски С-300 в бік міста.

Оновлено 02:35. У Запоріжжі лунає ще низка вибухів. 

Оновлено 02:54. Місцеві пабліки попередньо повідомляють про комбінований удар по Запоріжжю з ОТРК, РСЗВ та ракетами С-300. Чекаємо на офіційну інформацію.

Джерело: Моє Запоріжжя

Нагадаємо, що вночі, 6 серпня, ймовірно здійснено пуски крилатих ракет із бомбардувальників Ту-95мс. У низці областей України оголошено повітряну тривогу. 

Також ми повідомляли, що сьогодні вночі, 6 серпня, в Хмельницькій області чути низку гучних вибухів. У регіоні також триває загроза удару БпЛА.

Додамо, що вночі, 6 серпня, з'явилася інформація про вибухи в Хмельницькій області. Регіон відбивається від БпЛА, там працює ППО.

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