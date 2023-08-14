Мощные взрывы в Краматорске: загорелся пожар

Взрывы в ночном городе. Фото: google.com

Раздались взрывы вечером, 14 августа, в Краматорске. Также в Донецкой области в настоящее время объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 23:54. В Краматорске местные жители слышали два взрыва.

Мониторинговые паблики распространяют фото с места событий, где загорелся пожар.

Пожар после взрывов в Краматорске Фото: t.me/Kramatorsk_Slaviyansk_News

Обновлено 00:00. В ряде восточных областей Украины объявлена воздушная тревога. Ранее воздушные силы сообщали о ракетной опасности в Днепропетровской и Донецкой областях.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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