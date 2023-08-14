Мощные взрывы в Краматорске: загорелся пожар
14 августа 2023 23:53
обновлено: 00:02
Взрывы в ночном городе. Фото: google.com
Раздались взрывы вечером, 14 августа, в Краматорске. Также в Донецкой области в настоящее время объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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Обновлено 23:54. В Краматорске местные жители слышали два взрыва.
Мониторинговые паблики распространяют фото с места событий, где загорелся пожар.
Обновлено 00:00. В ряде восточных областей Украины объявлена воздушная тревога. Ранее воздушные силы сообщали о ракетной опасности в Днепропетровской и Донецкой областях.
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