Мощные взрывы в Одессе ночью 14 августа: детали удара РФ

Взрывы ночью в городе. Фото: google.com

В Одессе ночью, 14 августа, гремят взрывы. Перед этим предупреждали об опасности атаки БпЛА, также в регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Одессе ночью 14 августа

Обновлено 01:20. В Одессе гремят мощные взрывы

Обновлено 01:21. Глава Одесской ОВА Олег Кипер призывает жителей и гостей области пройти в укрытие.

Источник: t.me/odeskaODA

Также мониторинговые каналы сообщают о выстрелах в городе.

Обновлено 01:23. Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" сообщает о БпЛА в направлении Одессы.

Источник: t.me/vanek_nikolaev

Обновлено 01:24. В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:28. В Одессе раздаются повторные взрывы.

Напомним, что ночью, 14 августа, значительная часть областей Украины "покраснела". Есть угроза баллистики.

Также мы писали, что вечером, 13 августа, в Украине объявлена воздушная тревога. "Покраснело" большое количество областей. Есть угроза ракетного удара.

Добавим, что существует огромная угроза ракетных обстрелов со стороны врага. На российских аэродромах находится огромное количество авиации, переведенной в боевую готовность.