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Потужні вибухи в Одеській області: подробиці ворожої атаки

13 вересня 2023 01:34
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вибухи в Одеській області сьогодні 13 вересня: ворожа атака
Пожежа внаслідок ворожого нападу. Фото: ДСНС України
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сьогодні, 13 вересня, після першої ночі моніторингові канали повідомили про сильні вибухи в Одеській області. Гучно було в районі Рені. За попередніми даними, в регіоні спрацювала наша ППО.

Про це повідомляють моніторингові канали

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В Одеській області потужні вибухи сьогодні 13 вересня

Моніторингові канали повідомляють, що вибухи лунають в районі порту Рені. Повітряні Сили повідомляли, що в цей район рухаються ворожі безпілотники.

Повідомлення про ворожу атаку 13 вересня

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер також закликає мешканців Ізмаїльського району перебуватиме в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Повітрян атривога 13 вересня

Мапа повітряних тривог нині така:

Мапа повітряних тривог 13 вересня

Нагадаємо, ввечері, 12 вересня, близько 18:20 у Запоріжжі пролунав вибух. Повітряні сили ЗСУ повідомили про небезпеку.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння для Дніпропетровської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Також ми писали, що за минулу добу загарбники 75 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 386 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 14 снарядів.

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