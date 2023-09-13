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В Москве раздаются мощные взрывы, — российские СМИ

13 сентября 2023 00:04
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Москве раздаются мощные взрывы, — российские СМИ
В Москве раздаются взрывы. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Москве около с полуночи 12 сентября раздаются мощные взрывы. Пожар произошел у Останкинской телебашни.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Сообщается, что в центре Москвы у Останкинской телебашни раздаются мощные взрывы. Произошел пожар. Пишут также, что там сейчас работает много спасателей. 

 

 

Напомним, в России из-за катастрофических потерь оккупантов на фронте ожидается начало массовой принудительной мобилизации населения. Она коснется и временно оккупированных территорий Украины.

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