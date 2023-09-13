В Москве раздаются мощные взрывы, — российские СМИ
13 сентября 2023 00:04
В Москве раздаются взрывы. Фото: скриншот
В Москве около с полуночи 12 сентября раздаются мощные взрывы. Пожар произошел у Останкинской телебашни.
Об этом сообщают российские СМИ.
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Сообщается, что в центре Москвы у Останкинской телебашни раздаются мощные взрывы. Произошел пожар. Пишут также, что там сейчас работает много спасателей.
Напомним, в России из-за катастрофических потерь оккупантов на фронте ожидается начало массовой принудительной мобилизации населения. Она коснется и временно оккупированных территорий Украины.