Взрывы в Одесской области сегодня 13 сентября: вражеская атака

Пожар в результате вражеского нападения. Фото: ГСЧС Украины

Сегодня, 13 сентября, после часа ночи мониторинговые каналы сообщили о сильных взрывах в Одесской области. Громко было в районе Рени. По предварительным данным, в регионе сработала наша ПВО.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Мониторинговые каналы сообщают, что взрывы раздаются в районе порта Рени. Воздушные Силы сообщали, что в этот район двигаются вражеские беспилотники.

Председатель Одесской ОВА Олег Кипер также призывает жителей Измаильского района находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Карта воздушных тревог сейчас такова:

Напомним, вечером, 12 сентября, около 18:20 в Запорожье раздался взрыв. Воздушные силы ВСУ сообщили об опасности.

В воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения для Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Также мы писали, что за минувшие сутки захватчики 75 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 386 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БпЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 14 снарядов.