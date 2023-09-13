Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Мощные взрывы в Одесской области: подробности вражеской атаки arrow

Мощные взрывы в Одесской области: подробности вражеской атаки

13 сентября 2023 01:34
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Взрывы в Одесской области сегодня 13 сентября: вражеская атака
Пожар в результате вражеского нападения. Фото: ГСЧС Украины
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сегодня, 13 сентября, после часа ночи мониторинговые каналы сообщили о сильных взрывах в Одесской области. Громко было в районе Рени. По предварительным данным, в регионе сработала наша ПВО.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Мощные взрывы в Одесской области сегодня 13 сентября

Мониторинговые каналы сообщают, что взрывы раздаются в районе порта Рени. Воздушные Силы сообщали, что в этот район двигаются вражеские беспилотники.

Сообщение о вражеской атаке 13 сентября

Председатель Одесской ОВА Олег Кипер также призывает жителей Измаильского района находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Карта воздушных тревог сейчас такова:

Карта воздушных тревог 13 сентября

Напомним, вечером, 12 сентября, около 18:20 в Запорожье раздался взрыв. Воздушные силы ВСУ сообщили об опасности.

В воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения для Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Также мы писали, что за минувшие сутки захватчики 75 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 386 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БпЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 14 снарядов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Женщины на учете, повестки в "Дії". Чего ждать от нового руководства Минобороны

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

06:40Цены на металлолом в сентябре: сколько стоит 1 кг нержавеющей стали в Украине

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз