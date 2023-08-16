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Мощные взрывы в Одесской области: вражеский удар по региону

16 августа 2023 01:40
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Взрывы в Одесской области ночью 16 августа: детали вражеского удара
Взрывы в результате атаки врага. Фото: ГСЧС
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Одесской области ночью, 16 августа, раздаютсявзрывы . Ранее сообщалось о группе дронов в воздушном пространстве региона.

Об этом сообщают мониторинговые каналы .

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Взрывы в Одесской области ночью 16 августа

Мониторинговые каналы сообщают о взрывах в Одесской области, ПВО работает по "Шахедам".

Глава Одесской ОВА Олег Кипер просит жителей Измаильского района оставаться в укрытиях и не снимать работу ПВО.

Напомним, мероприятие считает, что ВСУ могли пойти в еще одно контрнаступление, которое, вероятно, могло бы состояться весной 2024 года. Зарубежные политики все чаще думают о варианте переговоров.

Отмечается, что нынешняя операция Украины по возвращению своих оккупированных территорий может длиться еще много месяцев и продвигается не так быстро и успешно, как этого ожидал Запад, а вероятность переговоров по такой расстановке сил до зимы невелика.

Добавим, что сын редактора Новости.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику .

Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банк.

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