Взрывы в Одесской области ночью 16 августа: детали вражеского удара

Мощные взрывы в Одесской области: вражеский удар по региону
В Одесской области ночью, 16 августа, раздаютсявзрывы . Ранее сообщалось о группе дронов в воздушном пространстве региона.
Об этом сообщают мониторинговые каналы .
Взрывы в Одесской области ночью 16 августа
Мониторинговые каналы сообщают о взрывах в Одесской области, ПВО работает по "Шахедам".
Глава Одесской ОВА Олег Кипер просит жителей Измаильского района оставаться в укрытиях и не снимать работу ПВО.
Напомним, мероприятие считает, что ВСУ могли пойти в еще одно контрнаступление, которое, вероятно, могло бы состояться весной 2024 года. Зарубежные политики все чаще думают о варианте переговоров.
Отмечается, что нынешняя операция Украины по возвращению своих оккупированных территорий может длиться еще много месяцев и продвигается не так быстро и успешно, как этого ожидал Запад, а вероятность переговоров по такой расстановке сил до зимы невелика.
Добавим, что сын редактора Новости.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику .
Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банк.