"Все йде за планом": Буданов розповів про подальшу долю Криму
План України щодо звільнення окупованого Криму поступово реалізується. ЗСУ зовсім скоро зайдуть на півострів.
Про це розповів очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю NV.
Коли ЗСУ повернуть Крим
Буданов вкотре підтвердив свій прогноз щодо того, що ЗСУ зайдуть у Крим вже весною цього року. За його словами, до кінця весни 2023 ще досить багато часу. Втім, конкретики він уникнув.
"В мене ще є проміжок часу... У нас все йде за графіком. Давайте подивимося, як розвиватимуться події найближчим часом", — сказав Буданов, зауваживши, що інших прогнозів щодо звільнення Криму у нього немає.
Нагадаємо, нещодавно перший заступник міністра закордонних справ України, Еміне Джапарова, заявила, що для деокупації Криму Україні доступні обидва шляхи — дипломатичний та військовий.
Вона наголосила, що однією з найважливіших перемог у питанні Криму є визнання міжнародною спільнотою того, що півострів є інтегральною та невід'ємною частиною України.
Окрім того, американський генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес сказав, що ЗСУ можуть звільнити Крим від окупантів вже до кінця літа. І головною умовою успішного наступу на Крим є надання Україні високоточної зброї великої дальності.