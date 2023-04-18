"Все йде за планом": Буданов розповів про подальшу долю Криму

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Фото: УП

План України щодо звільнення окупованого Криму поступово реалізується. ЗСУ зовсім скоро зайдуть на півострів.

Про це розповів очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю NV.

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Буданов вкотре підтвердив свій прогноз щодо того, що ЗСУ зайдуть у Крим вже весною цього року. За його словами, до кінця весни 2023 ще досить багато часу. Втім, конкретики він уникнув.

"В мене ще є проміжок часу... У нас все йде за графіком. Давайте подивимося, як розвиватимуться події найближчим часом", — сказав Буданов, зауваживши, що інших прогнозів щодо звільнення Криму у нього немає.

Нагадаємо, нещодавно перший заступник міністра закордонних справ України, Еміне Джапарова, заявила, що для деокупації Криму Україні доступні обидва шляхи — дипломатичний та військовий.

Вона наголосила, що однією з найважливіших перемог у питанні Криму є визнання міжнародною спільнотою того, що півострів є інтегральною та невід'ємною частиною України.

Окрім того, американський генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес сказав, що ЗСУ можуть звільнити Крим від окупантів вже до кінця літа. І головною умовою успішного наступу на Крим є надання Україні високоточної зброї великої дальності.