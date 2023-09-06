Повернення в Україну: додому хочуть понад 60% біженців

Українські біженці у лютому 2022 року. Фото: depositphotos.com

З початком повномасштабної війни чимало українців шукали прихисток за кордоном. І мало хто знає, коли вони повернуться додому. Нині 63% українців, які зараз перебувають за кордоном, планують повернутися до України. Але 6,8% біженців бачать більше перспектив для їхніх дітей в інших країнах.

Такі дані оприлюднила агенція Info Sapiens. Вона зробила дослідження у листопаді-грудні 2022 та квітні-травні 2023 років на замовлення Центру економічної стратегії.

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Повернення біженців

За даними дослідження, станом на кінець червня 2023 року за кордоном через війну перебуває 5,6 — 6,7 млн українців. Здебільшого — це жінки та діти. Частка жінок у віці 35 — 49 років становить 18%. Згідно з даними Європейської служби статистики, станом на травень 2023 року найбільше українських біженців перебувають у Німеччині (27%) та Польщі (24%).

Щодо перспектив повернення українців з-за кордону, то ключовими чинниками залишаються:

безпека;

наявність житла, куди можна повернутися;

можливість заробляти на життя;

порівняння загальних умов життя вдома та в країні перебування.

На переконання дослідників, за кордоном можуть залишитись від 1,3 млн до 3,3 млн українців залежно від розвитку подій.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що закінчення війни залежить від багатьох факторів. За його словами, український народ буде боротися за свою незалежність стільки, скільки потрібно.

За його словами, на полі бою зараз є великі труднощі, проте Україна зможе досягти своєї мети та вийти на кордони 1991 року.