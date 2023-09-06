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Возвращение в Украину: домой хотят более 60% беженцев

6 сентября 2023 01:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Возвращение в Украину: домой хотят более 60% беженцев
Украинские беженцы в феврале 2022 года. Фото: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

С началом полномасштабной войны многие украинцы искали убежища за границей. И мало кто знает, когда они вернутся домой. В настоящее время 63% украинцев, которые сейчас находятся за границей, таки планируют вернуться в Украину. Но 6,8% беженцев видят больше перспектив для детей в других странах.

Такие данные обнародовало агентство Info Sapiens. Оно провело исследования в ноябре-декабре 2022 и апреле-мае 2023 года по заказу Центра экономической стратегии.

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По данным исследования, по состоянию на конец июня 2023 года за границей из-за войны войны находится 5,6 — 6,7 млн украинцев. В основном это женщины и дети. Доля женщин в возрасте 35 — 49 лет составляет 18%. Согласно данным Европейской службы статистики, на май 2023 года больше всего украинских беженцев находятся в Германии (27%) и Польше (24%).

Что касается перспектив возвращения украинцев из-за границы, то ключевыми факторами остаются:

  • безопасность;
  • наличие жилья, куда можно вернуться;
  • возможность зарабатывать на жизнь;
  • сравнение общих условий жизни на дому и в стране пребывания.

По убеждению исследователей, за границей могут остаться от 1,3 до 3,3 млн украинцев в зависимости от развития событий.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что окончание войны зависит от многих факторов. По его словам, украинский народ будет бороться за свою независимость столько, сколько нужно.

По его словам, на поле боя сейчас большие трудности, однако Украина сможет достичь своей цели и выйти на границы 1991 года.

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