Повернулись додому вічно молодими: в Україну прибули 44 тіла загиблих Героїв

Зустріч загиблого Героя. Фото: скриншот з відео Рокитнівської селищної ради

У п'ятницю, 4 серпня із тимчасово окупованих територій повернули тіла Героїв України. Так, додому вічно молодими повернулися 44 захисники.

Про це повідомляє Мінреінтеграції України.

Читайте також:

Що відомо про повернення тіл захисників в Україну

4 серпня відбулась репатріація тіл український захисників з тимчасово окупованих територій. Як зазначає Мінреінтеграції, передача загиблих Героїв здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

"Тіла наших захисників після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання", — йдеться у повідемленні відомства.



Українців закликають за необхідності звертатися на гарячу лінію Уповноваженого зі зниклих безвісти за номером: 0 800 339 247. У вихідні дні повідомлення приймають у Viber і Telegram за номером: (095) 896-04-21.

Нагадаємо, днями стало відомо, що на фронті загинув український актор Євген Світличний.

Також ми писали, гурт O.Torvald презентував мініальбом з голосовими повідомленнями військових.