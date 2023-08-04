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Повернулись додому вічно молодими: в Україну прибули 44 тіла загиблих Героїв

4 серпня 2023 13:59
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Валерія Пержун
редактор
Повернулись додому вічно молодими: в Україну прибули 44 тіла загиблих Героїв
Зустріч загиблого Героя. Фото: скриншот з відео Рокитнівської селищної ради
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У п'ятницю, 4 серпня із тимчасово окупованих територій повернули тіла Героїв України. Так, додому вічно молодими повернулися 44 захисники.  

Про це повідомляє Мінреінтеграції України.

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4 серпня відбулась репатріація тіл український захисників з тимчасово окупованих територій. Як зазначає Мінреінтеграції, передача загиблих Героїв здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій. 

"Тіла наших захисників після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання", — йдеться у повідемленні відомства. 
  
Українців закликають за необхідності звертатися на гарячу лінію Уповноваженого зі зниклих безвісти за номером: 0 800 339 247. У вихідні дні повідомлення приймають у Viber і Telegram за номером: (095) 896-04-21.

Нагадаємо, днями стало відомо, що на фронті загинув український актор Євген Світличний.

Також ми писали, гурт O.Torvald презентував мініальбом з голосовими повідомленнями військових.

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