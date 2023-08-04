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Вернулись домой вечно молодыми: в Украину прибыли 44 тела погибших Героев

4 августа 2023 13:59
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Валерия Пержун
редактор
Вернулись домой вечно молодыми: в Украину прибыли 44 тела погибших Героев
Встреча погибшего Героя. Фото: скриншот с видео Рокитневского поселкового совета
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В пятницу, 4 августа, с временно оккупированных территорий вернули тела Героев Украины. Так, домой вечно молодыми вернулись 44 защитника.

Об этом сообщает Минреинтеграции Украины.

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Что известно о возвращении тел защитников в Украину

4 августа состоялась репатриация тел украинских защитников с временно оккупированных территорий. Как отмечает Минреинтеграция, передача погибших Героев осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций.

"Тела наших защитников после идентификации будут переданы их родным для достойного захоронения", — говорится в сообщении ведомства.

Украинцев призывают при необходимости обращаться на горячую линию Уполномоченного по пропавшим без вести по номеру: 0 800 339 247. В выходные дни сообщения принимают в Viber и Telegram по номеру: (095) 896-04-21.

Напомним, на днях стало известно, что на фронте погиб украинский актер Евгений Светличный.

Также мы писали, группа O.Torvald презентовала миниальбом с голосовыми сообщениями военных.

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