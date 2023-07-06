Повітряна тривога увечері 6 липня: загроза застосування ударних БпЛА

Повітряна тривога на півдні: зафіксовано пуски "Шахедів"
6 липня 2023 22:31
оновлено: 22:44
Повітряна тривога оголошена у низці областей
У низці областей на півдні України увечері, 6 липня, оголошено повітряну тривогу. Повідомляється про загрозу застосування ворогом ударних дронів.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
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У яких регіонах є загроза
Станом на 22:33 повітряна тривога оголошена у семи регіонах України:
- Херсонська область;
- Запорізька область;
- Миколаївська область;
- Дніпропетровська область;
- Донецька область;
- Луганська область;
- Крим.
Повітряні сили ЗСУ повідомляють про пуск ударних дронів на півдні.
22:42 Повітряна тривога поширилася на Кіровоградську область. Повітряні сили попереджають про небезпеку дронових ударів.
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