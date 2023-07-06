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Повітряна тривога на півдні: зафіксовано пуски "Шахедів"

6 липня 2023 22:31
оновлено: 22:44
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Повітряна тривога увечері 6 липня: загроза застосування ударних БпЛА
Повітряна тривога оголошена у низці областей
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У низці областей на півдні України увечері, 6 липня, оголошено повітряну тривогу. Повідомляється про загрозу застосування ворогом ударних дронів. 

Про це повідомляють Новини.LIVE. 

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У яких регіонах є загроза

Станом на 22:33 повітряна тривога оголошена у семи регіонах України: 

  • Херсонська область;
  • Запорізька область;
  • Миколаївська область;
  • Дніпропетровська область;
  • Донецька область;
  • Луганська область;
  • Крим. 
Карта повітряних тривог увечері 6 липня
Карта повітряних тривог увечері 6 липня

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про пуск ударних дронів на півдні. 

Повідомлення Повітряних сил про загрозу обстрілів 6 липня ввечері
Повідомлення Повітряних сил про загрозу обстрілів 6 липня ввечері

22:42 Повітряна тривога поширилася на Кіровоградську область. Повітряні сили попереджають про небезпеку дронових ударів. 

Загроза застосування дронів на півдні
Загроза застосування дронів на півдні

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