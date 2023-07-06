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Воздушная тревога на юге: зафиксированы пуски "Шахедов"

6 июля 2023 22:31
обновлено: 22:36
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Воздушная тревога вечером 6 июля: угроза применения ударных БПЛА
Воздушная тревога объявлена в ряде областей
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В ряде областей на юге Украины вечером, 6 июля, объявлена воздушная тревога. Сообщается об угрозе применения врагом ударных дронов.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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В каких регионах есть угроза

По состоянию на 22:33 воздушная тревога объявлена в семи регионах Украины:

  • Херсонская область;
  • Запорожская область;
  • Николаевская область;
  • Днепропетровская область;
  • Донецкая область;
  • Луганская область;
  • Крым.
Карта воздушных тревог вечером 6 июля
Карта воздушных тревог вечером 6 июля

Воздушные силы ВСУ сообщают о пуске ударных дронов на юге.

Сообщения Воздушных сил об угрозе обстрелов 6 июля вечером
Сообщения Воздушных сил об угрозе обстрелов 6 июля вечером

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