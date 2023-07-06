Воздушная тревога вечером 6 июля: угроза применения ударных БПЛА

Воздушная тревога на юге: зафиксированы пуски "Шахедов"
6 июля 2023 22:31
обновлено: 22:36
Воздушная тревога объявлена в ряде областей
В ряде областей на юге Украины вечером, 6 июля, объявлена воздушная тревога. Сообщается об угрозе применения врагом ударных дронов.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
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В каких регионах есть угроза
По состоянию на 22:33 воздушная тревога объявлена в семи регионах Украины:
- Херсонская область;
- Запорожская область;
- Николаевская область;
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Луганская область;
- Крым.
Воздушные силы ВСУ сообщают о пуске ударных дронов на юге.
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