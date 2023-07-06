Воздушная тревога вечером 6 июля: угроза применения ударных БПЛА

Воздушная тревога объявлена в ряде областей

В ряде областей на юге Украины вечером, 6 июля, объявлена воздушная тревога. Сообщается об угрозе применения врагом ударных дронов.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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В каких регионах есть угроза

По состоянию на 22:33 воздушная тревога объявлена в семи регионах Украины:

Херсонская область;

Запорожская область;

Николаевская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Луганская область;

Крым.

Карта воздушных тревог вечером 6 июля

Воздушные силы ВСУ сообщают о пуске ударных дронов на юге.

Сообщения Воздушных сил об угрозе обстрелов 6 июля вечером

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