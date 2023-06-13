Повітряна тривога оголошена по всій Україні

Кияни ховаються у підземці під час повітряної тривоги. Фото: столичний метрополітен

Цієї ночі, 13 червня, повітряну тривогу оголошено по всій Україні. Повітряна тривога почала ширитися з південних областей після 01:30.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Зазначається, що вибухи пролунали на Дніпропетровщині, Харківщині, Києві та Кривому Розі.

Попередньо, працювала ППО.

Повітряна тривога по Україні

Зазначається, що повітряна тривога по всій Україні була оголошена о 03:52.

04:08:

Моніторингові канали повідомляють про вибухи у Тернополі.

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що завдяки допомозі країн-партнерів в України не закінчаться ракети до систем Patriot. Він зазначив, що Україну підтримують 50 країн світу в проєкті "Рамштайн".

Водночас речник зазначив, що вся техніка потребує постійних поставок із країн Заходу. І Україна намагається раціонально використовувати це озброєння.