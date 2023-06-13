Повітряна тривога оголошена по всій Україні
Цієї ночі, 13 червня, повітряну тривогу оголошено по всій Україні. Повітряна тривога почала ширитися з південних областей після 01:30.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Зазначається, що вибухи пролунали на Дніпропетровщині, Харківщині, Києві та Кривому Розі.
Попередньо, працювала ППО.
Повітряна тривога по Україні
Зазначається, що повітряна тривога по всій Україні була оголошена о 03:52.
04:08:
Моніторингові канали повідомляють про вибухи у Тернополі.
Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що завдяки допомозі країн-партнерів в України не закінчаться ракети до систем Patriot. Він зазначив, що Україну підтримують 50 країн світу в проєкті "Рамштайн".
Водночас речник зазначив, що вся техніка потребує постійних поставок із країн Заходу. І Україна намагається раціонально використовувати це озброєння.