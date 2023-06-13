Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Повітряна тривога оголошена по всій Україні arrow

Повітряна тривога оголошена по всій Україні

13 червня 2023 03:58
оновлено: 04:27
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Повітряна тривога оголошена по всій Україні
Кияни ховаються у підземці під час повітряної тривоги. Фото: столичний метрополітен
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Цієї ночі, 13 червня, повітряну тривогу оголошено по всій Україні. Повітряна тривога почала ширитися з південних областей після 01:30.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Читайте також:

Зазначається, що вибухи пролунали на Дніпропетровщині, Харківщині, Києві та Кривому Розі.

Попередньо, працювала ППО.

Повітряна тривога по Україні

Зазначається, що повітряна тривога по всій Україні  була оголошена о 03:52.

04:08:

Моніторингові канали повідомляють про вибухи у Тернополі.

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що завдяки допомозі країн-партнерів в України не закінчаться ракети до систем Patriot. Він зазначив, що Україну підтримують 50 країн світу в проєкті "Рамштайн".

Водночас речник зазначив, що вся техніка потребує постійних поставок із країн Заходу. І Україна намагається раціонально використовувати це озброєння. 

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB