У кількох областях оголошена повітряна тривога: є загроза ракетних атак

Повітряна тривога у Києві. Фото: REUTERS

Цієї ночі, 13 червня, у кількох областях України оголошено повітряні тривоги. Ворог не полишає кошматири українців і все більше вдається до атак з повітря.

Моніторингові канали у Telegram пишуть про загрозу ракетних ударів.

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Станом на 01:46 оголошено повітряні тривоги, зокрема, у:

Дніпропетровській,

Запорізькій,

Миколаївській,

Херсонській,

Донецькій областях.

01:46:

Повідомляється, що є також загроза застосування БпЛА типу ,,Shahed" з півдня.

02:06:

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що завдяки допомозі країн-партнерів в України не закінчаться ракети до систем Patriot. Він зазначив, що Україну підтримують 50 країн світу в проєкті "Рамштайн".

Водночас речник зазначив, що вся техніка потребує постійних поставок із країн Заходу. І Україна намагається раціонально використовувати це озброєння.