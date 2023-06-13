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У кількох областях оголошена повітряна тривога: є загроза ракетних атак

13 червня 2023 01:46
оновлено: 02:08
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У кількох областях оголошена повітряна тривога: є загроза ракетних атак
Повітряна тривога у Києві. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Цієї ночі, 13 червня, у кількох областях України оголошено повітряні тривоги. Ворог не полишає кошматири українців і все більше вдається до атак з повітря. 

Моніторингові канали у Telegram пишуть про загрозу ракетних ударів.

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Станом на 01:46 оголошено повітряні тривоги, зокрема,  у:

  • Дніпропетровській,
  • Запорізькій,
  • Миколаївській,
  • Херсонській,
  • Донецькій областях.

01:46: 

Повідомляється, що є також загроза застосування БпЛА типу ,,Shahed" з півдня.

02:06:

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що завдяки допомозі країн-партнерів в України не закінчаться ракети до систем Patriot. Він зазначив, що Україну підтримують 50 країн світу в проєкті "Рамштайн".

Водночас речник зазначив, що вся техніка потребує постійних поставок із країн Заходу. І Україна намагається раціонально використовувати це озброєння. 

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