У кількох областях оголошена повітряна тривога: є загроза ракетних атак
Цієї ночі, 13 червня, у кількох областях України оголошено повітряні тривоги. Ворог не полишає кошматири українців і все більше вдається до атак з повітря.
Моніторингові канали у Telegram пишуть про загрозу ракетних ударів.
Повітряна тривога в Україні
Станом на 01:46 оголошено повітряні тривоги, зокрема, у:
- Дніпропетровській,
- Запорізькій,
- Миколаївській,
- Херсонській,
- Донецькій областях.
01:46:
Повідомляється, що є також загроза застосування БпЛА типу ,,Shahed" з півдня.
02:06:
Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що завдяки допомозі країн-партнерів в України не закінчаться ракети до систем Patriot. Він зазначив, що Україну підтримують 50 країн світу в проєкті "Рамштайн".
Водночас речник зазначив, що вся техніка потребує постійних поставок із країн Заходу. І Україна намагається раціонально використовувати це озброєння.