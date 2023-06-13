Киевляне прячутся в подземке во время воздушной тревоги. Фото: столичный метрополитен

Этой ночью, 13 июня, воздушная тревога объявлена по всей Украине.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Сообщается, что взрывы прогремели на Днепропетровщине, Харьковщине, Киеве и Кривом Роге.

Предварительно работает ПВО.

Воздушная тревога по Украине

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что благодаря помощи стран-партнеров в Украине не закончатся ракеты к системам Patriot. Он отметил, что Украину поддерживают 50 стран мира по проекту "Рамштайн".

В то же время спикер отметил, что вся техника нуждается в постоянных поставках из стран Запада. И Украина пытается рационально использовать это вооружение.