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Воздушная тревога объявлена по всей Украине

13 июня 2023 03:58
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Воздушная тревога объявлена по всей Украине
Киевляне прячутся в подземке во время воздушной тревоги. Фото: столичный метрополитен
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Этой ночью, 13 июня, воздушная тревога объявлена по всей Украине.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Сообщается, что взрывы прогремели на Днепропетровщине, Харьковщине, Киеве и Кривом Роге.

Предварительно работает ПВО.

Воздушная тревога по Украине

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что благодаря помощи стран-партнеров в Украине не закончатся ракеты к системам Patriot. Он отметил, что Украину поддерживают 50 стран мира по проекту "Рамштайн".

В то же время спикер отметил, что вся техника нуждается в постоянных поставках из стран Запада. И Украина пытается рационально использовать это вооружение.

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