Воздушная тревога объявлена по всей Украине
Этой ночью, 13 июня, воздушная тревога объявлена по всей Украине.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Сообщается, что взрывы прогремели на Днепропетровщине, Харьковщине, Киеве и Кривом Роге.
Предварительно работает ПВО.
Воздушная тревога по Украине
Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что благодаря помощи стран-партнеров в Украине не закончатся ракеты к системам Patriot. Он отметил, что Украину поддерживают 50 стран мира по проекту "Рамштайн".
В то же время спикер отметил, что вся техника нуждается в постоянных поставках из стран Запада. И Украина пытается рационально использовать это вооружение.