Воздушная тревога сейчас 2 ноября — какие области под угрозой обстрела

Воздушная тревога охватывает страну — какие области под угрозой обстрела
Воздушная тревога в Украине сейчас, 2 ноября, началась около 01:00. По состоянию на сегодня "покраснели" уже Запорожская, Николаевская и другие области. Там есть угроза применения авиационного вооружения.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
Воздушная тревога сейчас 2 ноября
Обновлено 01:30. Военные объяснили причину воздушной тревоги на юге Украины. По их словам, была зафиксирована активность вражеской тактической авиации. Поэтому существует угроза применения авиационного вооружения в "красных" областях.
Таким образом, под угрозой обстрела следующие области:
- Запорожская,
- Николаевская,
- Херсонская,
- Одесская.
Напомним, что в британской разведке рассказали, чем РФ атакует приоритетные цели в Украине. Там отметили, что это одно из самых эффективных новых вооружений, которое РФ использовала в Украине за последний год.
Также мы писали, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал к усилению украинской ПВО в преддверии зимы. Также министр объяснил, почему это важно сделать именно сейчас.
Читайте Новини.LIVE!