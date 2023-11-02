Воздушная тревога сейчас 2 ноября — какие области под угрозой обстрела

Ракеты запускают в ночное небо. Фото: росСМИ

Воздушная тревога в Украине сейчас, 2 ноября, началась около 01:00. По состоянию на сегодня "покраснели" уже Запорожская, Николаевская и другие области. Там есть угроза применения авиационного вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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Воздушная тревога сейчас 2 ноября

Обновлено 01:30. Военные объяснили причину воздушной тревоги на юге Украины. По их словам, была зафиксирована активность вражеской тактической авиации. Поэтому существует угроза применения авиационного вооружения в "красных" областях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, под угрозой обстрела следующие области:

Запорожская,

Николаевская,

Херсонская,

Одесская.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в британской разведке рассказали, чем РФ атакует приоритетные цели в Украине. Там отметили, что это одно из самых эффективных новых вооружений, которое РФ использовала в Украине за последний год.

Также мы писали, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал к усилению украинской ПВО в преддверии зимы. Также министр объяснил, почему это важно сделать именно сейчас.