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Повітряна тривога поширюється на сході країни: чим атакує ворог

24 серпня 2023 05:18
оновлено: 05:33
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Повітряна тривога вночі 24 серпня поширюється на сході країни: чим атакує ворог
Ворожі ракети у повітрі. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Повітряна тривога не припиняється практично усю ніч на 24 серпня. Нині вона поширюється на сході країни. Це вже третя за рахунком повітряна тривога за ніч.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога 24 серпня

Моніторингові канали повідомляють про активність тактичної авіації в акваторії Чорного моря.

Практично за кілька хвилин після оголошення повітряних тривог, стали лунати відбої. 

Нагадаємо, вночі, 24 серпня, у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Після інциденту сталася пожежа на території магазину.

Повідомляється, що гучних вибухів у Донецьку було кілька. Перед цим пропагандистські ресурси розповідали про обстріл.

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