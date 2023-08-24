Воздушная тревога ночью 24 августа распространяется на востоке страны: чем атакует враг

Вражеские ракеты в воздухе. Фото: Google

Воздушная тревога не прекращается практически всю ночь на 24 августа. В настоящее время она распространяется на востоке страны. Это уже третья по счету воздушная тревога за ночь.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога 24 августа

Мониторинговые каналы сообщают об активности тактической авиации в акватории Черного моря.

Практически через несколько минут после объявления воздушных тревог стали раздаваться отбои.

Напомним, ночью, 24 августа, во временно оккупированном Донецке раздались взрывы. После инцидента произошел пожар на территории магазина.

Сообщается, что громких взрывов в Донецке было несколько. Перед этим пропагандистские ресурсы рассказывали об обстреле.