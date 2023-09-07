Повітряна тривога розповзається областями: загроза балістики та БпЛА

Мапа повітряної тривоги в Україні. Фото: alerts.in.ua

Мапа України вночі, 7 вересня, знову "червоніє". Повітряну тривогу, що розпочалася близько 01:00, оголосили в більшості областях. Є загроза удару БпЛА та застосування балістики.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 01:02. Повітряні сили повідомляють про небезпеку удару БпЛА на Півдні та загрозу застосування балістичного озброєння на Сході. Таким чином ворог намагається тероризувати Україну.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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